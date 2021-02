Google Assistant è senza ombra di dubbio uno tra i migliori assistenti digitali in circolazione, in alcuni casi in diretta competizione con Amazon Alexa. La differenza sostanziale fra i due, lato mobile, è che l’assistente digitale di Google può essere utilizzato in situazioni in qualche modo “esclusive”: fra queste troviamo ad esempio la possibilità di attivare Google Assistant anche quando il telefono è bloccato con il display spento.

Amazon Alexa al posto di Assistant

Sebbene molti smartphone Android diano la possibilità agli utenti di impostare un assistente digitale differente da Google Assistant, in questo caso Amazon Alexa, la differenza tra i due rende molto più sensato scegliere quello di Google al posto di quello di Amazon. Su OnePlus Nord N10 5G, però, le cose sono completamente differenti: infatti, come sottolineato dai colleghi di XDA a seguito di una email ricevuta da un utente inglese munito del device di OnePlus, il nuovo medio gamma dell’azienda cinese permette ad Amazon Alexa di sfruttare lo stesso tipo di modalità esclusive che abbiamo visto per Google Assistant.

Dopo aver impostato l’assistente digitale di Amazon come predefinito – si può fare tramite il percorso Impostazioni > App e Notifiche > Applicazioni predefinite > Assistenti digitali -, gli utenti muniti di OnePlus Nord N10 5G possono invocare l’assistente digitale di Amazon anche quando il display dello smartphone è spento. Un portavoce di OnePlus ha confermato la funzionalità sottolineando però che è esclusiva di alcuni paesi europei, tra cui l’Italia.

Se preferite utilizzare Amazon Alexa al posto di Google Assistant sul vostro OnePlus Nord N10 5G, potete provare a vedere se la funzionalità è già disponibile.

Potrebbe interessarti anche: recensione OnePlus Nord N10 5G