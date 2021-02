One UI Home si aggiorna sul Galaxy Store di Samsung alla versione 12.1.01.15 e introduce una gradita novità che riguarda la personalizzazione delle cartelle. Per chi non lo sapesse si tratta del launcher di default a disposizione sugli smartphone del produttore, aggiornabile come qualunque altra applicazione senza passare da update dei firmware.

Novità aggiornamento One UI Home 12.1.01.15

L’ultima versione di One UI Home introduce un’opzione per modificare la griglia delle applicazioni all’interno delle cartelle: un’operazione che era già possibile eseguire attraverso uno dei moduli di Good Lock (Home Up, per la precisione), ma che ora si trova integrata direttamente nel launcher.

La nuova opzione è raggiungibile entrando nelle “Impostazioni schermata Home” e si aggiunge a quelle relative alle griglie della home stessa e del drawer (dovreste trovarla come quarta voce partendo dall’alto): la personalizzazione non è particolarmente completa, dato che permette di scegliere solo tra una griglia 3×4 o 4×4, ma in futuro potrebbe ampliarsi.

Se desiderate modificare maggiormente il vostro launcher stock della One UI vi consigliamo di scaricare Good Lock e il modulo Home Up. Potete trovarli all’interno del Galaxy Store.

Come aggiornare One UI Home

Il launcher One UI Home può essere aggiornato come qualunque altra app passando dal Galaxy Store. Per verificare l’arrivo della versione 12.1.01.15 potete aprire il negozio virtuale Samsung, effettuare uno swipe verso destra e selezionare “Aggiornamenti”.