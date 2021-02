A novembre dell’anno scorso il colosso di Mountain View presentava un enorme cambiamento di Google Pay, di fatto unificando l’esperienza utente di Google Tez – la versione indiana di Google Pay – al fine di dare vita ad una soluzione unica e non più frammentata in base ai vari paesi di utilizzo.

Le vecchie app di Google Pay sono in scadenza

Ebbene, in queste ore, Google sta inviando alcuni messaggi di avviso circa l’utilizzo delle vecchie app di Google Pay per Android, iOS e sul web. Infatti, a partire dal prossimo 5 aprile 2021, con le vecchie app non sarà più possibile inviare, ricevere e trasferire soldi. Qualsiasi saldo ancora disponibile su Google Pay dovrà essere gestito utilizzando la nuova applicazione oppure trasferito al proprio account bancario tramite l’assistenza Google.

Il timing scelto da Google per quanto riguarda l’avviso di cessata funzione delle vecchie app di Google Pay è un po’ curioso, soprattutto se si considera che, ancora oggi, la nuova app di Google Pay è in “accesso anticipato“, quindi non disponibile a tutti. È probabile che la compagnia di Mountain View abbia però in mente di rendere disponibile a tutti l’utilizzo del nuovo Google Pay prima della data di scadenza.

Insomma, c’è un po’ di confusione a riguardo, ma siamo certi che Google abbia le idee chiare su come offrire una transizione il meno traumatica possibile ai suoi utenti.