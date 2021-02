Tra le tante novità a cui sta lavorando il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ve ne sono anche due che riguardano la ricerca vocale su Android e Google Calendar.

La ricerca vocale di Google cambia interfaccia

Negli ultimi tempi molti hanno ritenuto che Google si stesse preparando a sostituire la ricerca vocale su Android con Google Assistant ma, a quanto pare, i progetti del colosso di Mountain View sono diversi.

Ricordiamo che Ricerca vocale consente agli utenti di pronunciare le query ad alta voce e di ricevere una risposta direttamente da Ricerca Google (per esempio, in seguito alla richiesta sulle condizioni meteo viene visualizzata la relativa scheda).

Tale feature può contare anche su comandi di base, come “imposta un timer da 5 minuti” o “accendi la torcia”, cose disponibili anche con Google Assistant e che pertanto suggerivano che sarebbero state sostituite da quest’ultimo servizio.

A quanto pare, invece, Google è al lavoro su una nuova interfaccia per la ricerca vocale e questo è il suo aspetto:

La novità principale è rappresentata da un’animazione che mostra come parlare al proprio telefono.

La nuova interfaccia utente di Google Voice Search non è ancora stata ampiamente implementata ma è già disponibile per più utenti sul canale beta.

Google Calendar diventa più smart con due novità

Passando a Google Calendar, gli sviluppatori hanno annunciato nelle scorse ore l’introduzione di due nuove opzioni, ossia la possibilità di creare voci fuori sede ripetute (sul Web e sui dispositivi Android) e di dividere il proprio orario di lavoro in più segmenti ogni giorno (soltanto sul Web).

Queste due novità sono state introdotte per consentire agli utenti di usufruire di un servizio che si adatti al meglio alle nuove abitudini lavorative, spesso letteralmente stravolte negli ultimi mesi a causa della pandemia di Coronavirus.

In particolare, la feature relativa agli orari di lavoro è visibile sul proprio calendario quando qualcuno pianifica una riunione e permette di evitare gli inviti a riunioni al di fuori delle fasce orarie lavorative mentre quella per le voci fuori sede è stata studiata per aiutare gli utenti a gestire gli impegni durante le ferie o le attività personali.

La funzionalità relativa agli orari di lavoro è già in fase di rilascio ed entro 15 giorni dovrebbe raggiungere tutti gli utenti mentre l’altra sarà rilasciata a partire da lunedì 1 marzo 2021. Entrambe saranno disponibili per gli account Google Workspace Essentials, Business Starter, Business Standard, Business Plus, Enterprise Essentials, Enterprise Standard, Enterprise Plus, Education Fundamentals, Education Plus, G Suite Basic, Business e Nonprofits.