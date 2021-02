Apple ha introdotto gli indicatori di privacy con il nuovo aggiornamento iOS 14, i quali mostrano dei pallini colorati nella barra di stato quando un’app accede al microfono o alla fotocamera.

Lo sviluppatore XDA jagan2 si è assunto la responsabilità di portare gli indicatori di privacy in stile iOS su qualsiasi smartphone con Android 7.1.2 e versioni successive attraverso l’app Access Dots.

Access Dots mostra in tempo reale quando le app accedono a fotocamera, microfono e GPS

Simile all’implementazione di Apple, Access Dots mostra un pallino nella barra di stato per avvisare in tempo reale l’utente ogni volta che un’app utilizza la fotocamera o il microfono, inoltre l’ultimo aggiornamento aggiunge il supporto per un indicatore di attività del GPS del dispositivo.

L’app aggiorna anche un registro che mostra esattamente quando è stata richiesta l’autorizzazione, quale app era in primo piano quando è stato richiesto l’accesso e la sua durata.

Il colore e la dimensione dei pallini sono personalizzabili, inoltre è possibile scegliere dove si desidera che venga visualizzato, ad esempio a destra o a sinistra della fotocamera selfie, nell’angolo in alto a destra, oppure in basso a sinistra. Sui dispositivi che eseguono Android 10 o versioni successive è possibile specificare anche le coordinate precise.

Access Dots è disponibile per Android gratuitamente in versione beta supportata da annunci pubblicitari e da acquisti in app opzionali necessari per avere accesso ad alcune configurazioni come la modifica della dimensione del pallino o la sua posizione sullo schermo. A seguire trovate il badge per individuare l’applicazione nel Play Store di Google.

