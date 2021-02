Tra le tante opportunità che offre il mondo Android non possiamo non citare la possibilità di montare ROM alternative rispetto a quelle realizzate dal produttore, al fine di ottenere funzioni altrimenti assenti. Con le custom ROM si può anche ottenere l’effetto contrario, come il miglioramento della privacy, la rimozione dei sistemi di tracking e di tutti quei servizi che alcuni vedono come un’invasione della propria sfera privata.

iodé è la risposta al bisogno di privacy

Se rientrate in questa categoria di utenti, e non avete le adeguate competenze per mettere mano alla ROM del vostro smartphone (o per installare una custom ROM), potete rivolgervi a iodé, compagnia francese che commercializza smartphone Android dotati di una versione personalizzata del sistema operativo, incentrata sul rispetto della privacy.

La società afferma che il proprio software è in grado di bloccare annunci pubblicitari, spyware e qualsiasi applicazione o servizio il cui scopo sia quello di accedere ai dati personali dell’utente, con finalità di tracciamento. Tutto questo sulla carta è molto bello, ma dovete fare i conti con il rovescio della medaglia, che in questo caso ha due grosse limitazioni.

La prima riguarda l’assenza completa del Play Store e dei servizi Google, ma per chi è in cerca della privacy assoluta questo potrebbe essere un punto a favore. Per installare nuove applicazioni gli utenti possono utilizzare F-Droid e Aurora Store, oltre a microG che permette a molte applicazioni Android di funzionare senza inviare dati ai server Google e senza che risultino installati i Google Play Services.

L’altro problema, forse più significativo, è rappresentato dal fatto che iodé vende smartphone rigenerati, con la sola eccezione rappresentata da Fairphone 3. Per il resto sul sito della società transalpina troverete smartphone Samsung e Sony, e occasionalmente troverete anche modelli di altri produttori.

Il software installato, iodéOS, è basato su Android 10 ed è derivato da LineageOS, una delle custom ROM più conosciute a livello di modding. Per avere maggiori informazioni vi invitiamo a consultare il sito ufficiale, raggiungibile a questo indirizzo.