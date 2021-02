Samsung, oltre ad essere il maggiore produttore al mondo di smartphone, è anche il punto di riferimento per quanto riguarda la lotta all’inquinamento. Come una delle maggiori aziende hi-tech al mondo, la compagnia sudcoreana non si sottrae dal ruolo di promotrice di pratiche ecologiche per la produzione di accessori per smartphone come le cover.

Cover realizzata da materiali riciclati

A tal proposito, in queste ore il colosso annuncia le nuove cover eco-friedly in Kvadrat per Samsung Galaxy S21+. La nuova linea di accessori per l’ultima generazione di smartphone top di gamma non solo è realizzata con materiali riciclati, ma deriva anche da metodi di produzione sostenibili.

Il lavoro svolto a quattro mani con Kvadrat vede l’utilizzo di bottiglie di plastica riutilizzate per la produzione di queste particolari cover per smartphone. Con un processo descritto dall’azienda in cinque step, ogni bottiglia di plastica termina il suo ciclo di vita in un processo di conversione catalizzato dal calore. Tale lavorazione permette la rimodulazione e la produzione di un filato di poliestere riciclato al 100%, il quale viene poi tinto di varie tonalità di colore.

Il filo viene poi trasformato nel tessuto con cui sono realizzate le cover in plastica riciclata di Samsung Galaxy S21+. Inoltre, grazie alla moderne tecnologie di trasformazione, vengono prodotti due gomitoli di filo di poliestere da ogni bottiglia di plastica da 500 ml. Infine, ogni cover viene racchiusa all’interno di una confezione realizzata interamente da prodotti di carta invece dei classici package in plastica.

