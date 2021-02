Netflix ha completato i test, iniziati sul finire dello scorso anno, relativi a una nuova funzione che a partire da oggi sarà disponibile per tutti gli abbonati. Si chiama Downloads for you e andrà ad affiancarsi a Smart Downloads, che da qualche tempo permettono di gestire in maniera intelligente gli episodi scaricati.

Downloads for you

La versione mobile di Netflix consente da tempo agli utenti di scaricare film ed episodi di serie TV così da poterli vedere anche offline, molto comodo per chi viaggia in aereo, in metropolitana, o si reca in luoghi nei quali la connessione alla Rete è difficoltosa. Ora il colosso dello streaming alza il tiro e lancia Downloads for you che scaricherà sullo smartphone alcuni film e ed episodi in base alle preferenze di visione dell’utente.

Dopo aver attivato la nuova funzione sarà necessario stabilire quanto spazio concedere nel proprio dispositivo, con la possibilità di scegliere tra 1GB, 3 GB e 5 GB. Il download avverrà esclusivamente sotto connessione WiFi e conterrà un mix di contenuti che dovrebbero combaciare con gli interessi, in base allo storico dei contenuti visualizzati in precedenza.

Ovviamente dopo aver guardato i contenuti scaricati sarà possibile rimuoverli per lasciare spazio ad altre novità, scelte dall’intero catalogo Netflix, produzioni originali incluse. Potrebbero comunque esserci alcune limitazioni, dovute principalmente alle restrizioni imposte dalle licenze concesse da chi detiene i diritti delle opere.

I test effettuati, complice anche l’attuale situazione sanitaria, hanno mostrato un elevato utilizzo da parte degli utenti residenti negli USA, ma secondo Netflix a beneficiare della novità saranno soprattutto i Paesi come India e Brasile, e più in generale quelli dell’are asiatica e pacifica. Al momento Downloads for You è disponibile solamente per i dispositivi Android, mentre i possessori di smartphone con iOS dovranno attendere ancora qualche mese.

Cosa ne pensate di questa novità introdotta da Netflix? Ne approfitterete per scoprire nuovi contenuti, da fruire ovunque, o preferite scegliere da soli cosa guardare?