Alcuni giorni fa vi avevamo parlato di LG W41, l’attesa proposta commerciale di LG per la fascia bassa per il mercato indiano. In queste ore l’azienda sudcoreana ha finalmente svelato le sue carte presentando i modelli LG W41, LG W41+ e LG W41 Pro.

Caratteristiche e design LG W41, W41+ e W41 Pro

La strategia commerciale di LG per questi smartphone sembra essere incentrata ad offrire al mercato indiano tre device decisamente economici ma dal design curato e giovanile. Le differenze fra i tre device è quasi nulla, se non per quanto riguarda la presenza di un taglio di RAM da 6 GB per il modello LG W41 Pro – contro quello da 4 GB per LG W41 e LG W41+.

Il resto della scheda tecnica svela un device con display da 6,55 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel, processore MediaTek Helio G35, 4/6 GB di RAM con storage da 64/128 GB con supporto alla micro SD, supporto Dual SIM 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi, tasto fisico per attivare Google Assistant e sensore per le impronte digitali sul retro.

Interessante la presenza di un comparto fotografico munito di quattro sensori ed un modulo batteria generoso da ben 5000 mAh. Purtroppo la vera nota dolente è la presenza di Android 10, dove invece l’arrivo di Android 11 avrebbe potuto garantire un miglior piazzamento del device nell’affollata fascia economica per il mercato indiano.

Scheda tecnica

Display da 6,55 pollici a risoluzione HD+ da 1600 x 720 pixel;

processore MediaTek Helio G35;

4 GB di RAM e 64 GB di storage per LG W41, 4 GB di RAM e 128 GB di storage per LG W41+ e 6 GB di RAM e 128 GB di storage per LG W41 Pro;

supporto all’espansione di memoria interna tramite micro SD;

fotocamera principale: sensore da 48 MP, sensore ultra grandangolare da 8 MP, sensore di profondità da 2 MP e sensore macro da 5 MP;

fotocamera frontale da 8 MP;

supporto Dual SIM, jack audio da 3,5 mm, Dual 4G VoLTE, Bluetooth 5.0, Wi-Fi;

batteria da 5000 mAh con porta USB Type-C;

dimensioni 166,5 x 77,3 x 9,3 mm;

peso da 201 grammi;

tasto fisico per Google Assistant e sensore per le impronte sul retro;

Android 10.

Prezzo e disponibilità LG W41, W41+ e W41 Pro

LG W41, LG W41+ e LG W41 Pro sono già disponibili in India ai seguenti prezzi:

LG W41 4 GB + 64 GB a 13490 rupie indiane, circa 150 euro al cambio;

al cambio; LG W41+ 4 GB + 128 GB a 14490 rupie indiane, circa 160 euro al cambio;

al cambio; LG W41 Pro 6 GB + 128 GB a 15490 rupie indiane, circa 170 euro al cambio.

Tutti e tre gli smartphone arrivano con le colorazioni Magic Blue e Laser Blue.