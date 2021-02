Sabato scorso Yu Chengdong, CEO di Huawei Consumer Business Group, ha annunciato che i nuovi modelli della serie Mercedes Benz S Class saranno dotati del servizio Huawei Mobile Services (HMS) for Car.

Grazie a questa novità, gli utenti potranno provare una serie di app di terze parti sul grande schermo dei sistemi di bordo delle loro vetture e potranno anche godere di varie funzioni di intrattenimento come la possibilità di leggere le ultime notizie, ascoltare storie, guardare video e giocare.

Huawei e Mercedes uniscono le forze per un nuovo servizio

Huawei Mobile Services for Car rappresenta una soluzione definitiva creata dal team di servizi cloud del colosso cinese per le automobili e che fornisce funzionalità come il mercato delle applicazioni per il settore automobilistico e l’assistente intelligente del produttore.

Grazie a tale servizio, chi acquisterà uno dei modelli Mercedes Benz Classe S avrà la possibilità di utilizzare qualsiasi applicazione sul proprio sistema di bordo senza installarla, bastando un semplice clic.

Stando a quanto è possibile notare dall’immagine promozionale, SF Express, Lychee, Bilibili ed altre applicazioni saranno visualizzate sul display, pronte per essere usate con un solo tocco.

Yu Chengdong ci ha tenuto a sottolineare che Huawei HS for Car, essendo una soluzione di servizio cloud per auto intelligenti, continuerà a fornire a tutti un’esperienza di viaggio di alta qualità con l’aiuto di un ricco ecosistema di app di Huawei Cloud.

Stando alle ultime anticipazioni, Mercedes Benz Classe S del 2021 dovrebbe poter contare sui modelli S400L, S450L e S500L, tutti dotati di uno schermo di controllo centrale con pannello OLED e diagonale da 12,8 pollici (con una risoluzione di 1.888 × 1.728 pixel), assistente vocale e funzionalità di aggiornamento remoto via OTA.

Bisogna riconoscere al team di Huawei il merito di essere riuscito a costruire un ecosistema sempre più ricco e capace di non fare sentire agli utenti troppo la mancanza di quello di Google, sul quale ricordiamo che il colosso cinese non può fare affidamento a causa del ban commerciale inflitto dal governo statunitense.