Oltre a fornire risposte Google Assistant è utile per svariate attività, dalle più banali come impostare una sveglia a quelle più smart come prenotare un ristorante o gestire i dispositivi all’interno della smart home.

Tra le molte abilità acquisite Google Assistant ha anche ottenuto una nuova capacità che consente di gestire la batteria dello smartphone da remoto. Sembra che questa funzionalità non sia particolarmente recente, tuttavia non tutti gli utenti sono a conoscenza della sua esistenza.

Google Assistant gestisce la batteria dello smartphone da qualsiasi dispositivo

E’ infatti possibile chiedere qual’è il livello di carica della batteria del proprio smartphone a Google Nest Hub o qualsiasi altro dispositivo con Google Assistant, il quale risponderà con la percentuale di carica rimanente.

Questa feature è utile per sapere se lo smartphone necessita di una ricarica rapida prima di uscire di casa senza doverlo cercare e nel caso la batteria fosse scarica è possibile chiedere a Google Assistant di attivare la modalità di risparmio energetico.

Inoltre è possibile includere l’azione per farsi dire se la batteria dello smartphone è scarica ​​in una qualsiasi delle routine di Google Assistant, con la facoltà di personalizzare il livello di carica della batteria al di sotto del quale l’assistente fornirà l’avviso per ricordarsi di ricaricare lo smartphone, ad esempio all’inizio della giornata tramite la routine del buongiorno.

La funzionalità al momento è operativa solo sugli smartphone Android anche se non appartenenti alla gamma Google Pixel. A seguire trovate il badge per aggiornare l’app Google Home tramite il Play Store di Google.