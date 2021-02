L’ultima settimana di febbraio 2021 si apre con le nuove offerte eBay degli Imperdibili, con tanti smartphone Android in promozione. L’iniziativa è valida da questa mattina fino alle 7:59 dell’1 marzo 2021, salvo esaurimento scorte o modifiche da parte dei venditori: scopriamo insieme le proposte più interessanti da sfruttare.

Le offerte Android eBay della settimana (22 febbraio – 1 marzo 2021)

Anche questa settimana troviamo diverse offerte sugli smartphone Android, che spaziano tra praticamente ogni fascia di prezzo: si parte dagli sconti sui top di gamma per arrivare ai dispositivi da poco più di 100 euro, ideali per i meno esigenti. Ecco dunque le occasioni migliori da sfruttare in questi giorni su eBay.

Offerte smartphone Android eBay

Queste erano solo alcune delle offerte a disposizione questa settimana tra gli Imperdibili di eBay, valide fino alla mattina dell’1 marzo. Se volete consultare tutti gli sconti sugli smartphone Android (e non solo) potete seguire il link qui di seguito.