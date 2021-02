Google Maps non è la sola applicazione dedicata alla navigazione satellitare del colosso di Mountain View, che diversi anni fa ha acquisito Waze, app molto popolare grazie ai tanti contributi che la sua community di utenti è solita fornire.

Come spesso accade quando un colosso della tecnologia acquisisce una piccola azienda, non tutti sono contenti e basti pensare a quanto è avvenuto con WhatsApp dopo che è stata acquistata da Facebook (i suoi fondatori hanno abbandonato la società, non condividendo la strategia del colosso dei social).

A quanto pare, qualcosa di simile è avvenuto anche per Waze, la cui ex dirigenza non giudica in modo particolarmente positivo il percorso compiuto dall’app da quando è stata acquisita da Google fino ad oggi.

Waze non ha fatto un affare quando è entrata in Google

Con un lungo post pubblicato sul proprio blog, l’ex CEO Noam Bardin si dice addirittura stupito di essere riuscito a restare in Google per sette anni e probabilmente una delle ragioni per cui è riuscito a resistere così a lungo è perchè il colosso di Mountain View ha mantenuto la promessa fatta in sede di acquisizione, concedendo al team di Waze un po’ di autonomia.

Ma uno dei principali problemi pare fosse la concorrenza interna: Google Maps è un prodotto certamente più forte e popolare rispetto a Waze, che in alcuni Paesi non è riuscito a conquistare la base di utenza auspicata e così, alla fine, il colosso di Mountain View si è ispirato alle principali feature di quest’app e le ha riprodotte quasi fedelmente sul suo servizio di navigazione principale.

Bisogna riconoscere a Waze il merito di avere rivoluzionato il mondo delle app di navigazione mobile sulla base del concetto che possono essere gli stessi utenti, attraverso le proprie segnalazioni, a rendere il servizio offerto più affidabile e completo e diverse delle sue feature sono ora tra le più apprezzate di Google Maps.

Chissà, magari senza l’acquisizione da parte di Google, questa applicazione sarebbe effettivamente cresciuta più rapidamente e potrebbe oggi vantare un livello di popolarità molto più elevato.

Se non avete mai provato Waze e desiderate farlo ora, potete scaricarla dal Google Play Store: