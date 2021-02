Apple, Facebook e Microsoft hanno già confermato di essere al lavoro su dispositivi indossabili basati sulla Realtà Aumentata e probabilmente anche Samsung sta seriamente valutando di lanciarsi in questo settore, almeno ciò è quanto suggeriscono due nuovi video emersi in Rete nelle scorse ore.

I due video a cui stiamo facendo riferimento sono stati pubblicati su Twitter da WalkingCat e sembrerebbero (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità) provenire proprio da Samsung, forse dalla sua divisione che si occupa di ricerca e sviluppo.

Il futuro della Realtà Aumentata secondo Samsung

Il primo filmato, che inizia con il titolo “Samsung Glasses Lite“, può contare su uno stile che ricorda quello dei video dei prodotti dell’azienda. Guardandolo è possibile avere una visione completa degli occhiali pensati dal colosso coreano, che sono molto più spessi delle normali montature ma con un design familiare ed alla fine è possibile notare che queste lenti hanno uno schermo trasparente incorporato in esse.

and….. this is the 3D holographic version https://t.co/PXDAHjDNWb — WalkingCat (@_h0x0d_) February 21, 2021

In sostanza, si tratterebbe di un prodotto che dovrebbe garantire agli utenti di sfruttare al massimo le potenzialità dell’ecosistema Samsung sia in ambito multimediale (per esempio con i giochi) che in quello lavorativo (tra gli esempi mostrati vi sono le videochiamate e il supporto DeX).

Il secondo video è ancora più futuristico, in quanto ha ad oggetto alcune applicazioni pratiche di ciò che la Realtà Aumentata è in grado di offrire.

Intitolato “Next Wearable Computing”, il filmato include tra le altre cose AR Office (soluzione che si basa sull’utilizzo di una tastiera olografica visibile solo da parte dell’utente), Holo Call e AR Simulation e termina con la scritta “Samsung AR Glasses“.

Purtroppo resta da capire se ci troviamo di fronte a progetti che il colosso coreano ha in programma di sviluppare realmente e di portare sul mercato o soltanto a semplici esercizi di stile.