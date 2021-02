Spesso i vari brevetti registrati dai produttori di smartphone ci permettono di scoprire in anteprima alcune delle soluzioni che studiano per rendere i propri telefoni sempre più competitivi e nelle scorse ore ne è emerso uno nuovo targato OPPO.

A caratterizzare in modo particolare il nuovo brevetto del colosso asiatico è la parte posteriore dello smartphone, nella quale si trova un comparto fotografico di forma circolare con al centro un piccolo schermo secondario.

OPPO ha registrato un nuovo interessante brevetto

La richiesta di tale brevetto è stata presentata da OPPO Guangdong Mobile Communications Co. Ltd presso il CNIPA (China National Intellectual Property Administration) e la relativa documentazione è stata pubblicata un paio di giorni fa.

Se frontalmente il nuovo smartphone pensato da OPPO non presenta nulla di eccezionale (può contare su un ampio display con i lati curvati), è sul retro che è possibile apprezzare l’idea studiata dal produttore per mettere a disposizione degli utenti un piccolissimo schermo secondario, utile per fornire al volo una serie di informazioni (come l’orario o la data ma anche le notifiche, i dati su un allenamento fitness in corso e altro ancora).

Inoltre sembra mancare la fotocamera frontale e ciò suggerisce che il team di OPPO potrebbe avere pensato di sfruttare direttamente quella posteriore, usando il display secondario come mirino per i selfie.

Per quanto riguarda il design, lo smartphone pensato da OPPO non presenta altre novità degne di nota, potendo contare su una porta USB Type-C, un vano per la SIM, un altoparlante nella parte bassa. Oltre al modello con comparto fotografico posteriore circolare, il produttore ha pensato ad un’alternativa di forma quadrata e con gli angoli arrotondati.

Resta da capire se tale brevetto si trasformerà effettivamente in uno smartphone destinato alla commercializzazione, cosa che al momento è tutt’altro che scontata. Staremo a vedere.

