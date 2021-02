È passato più di un mese dall’annuncio, da parte di WhatsApp, dell’aggiornamento dei termini di servizio e dell’informativa sulla privacy e finora non era chiaro quali sarebbero state le conseguenze dopo il 15 maggio per chi decidesse di non accettare i nuovi termini.

Proprio ieri c’è stato un tentativo di chiarificare da parte di WhatsApp, per mettere a tacere le tante fake news e preoccupazioni che stanno girando da qualche settimana a questa parte, ma è solo oggi che scopriamo, e finalmente verrebbe da dire, il destino di chi deciderà di non accettare i nuovi termini.

Destino amaro per chi non accetta i nuovi termini di WhatsApp

È grazie ai colleghi di Techcrunch, entrati in possesso di informazioni esclusive, che scopriamo che WhatsApp chiederà lentamente agli utenti di accettare i nuovi termini per avere la piena funzionalità del servizio a partire dal 15 maggio, termine ultimo entro il quale gli utenti dovranno rispettarli.

E chi non lo farà, e qui viene il bello, sarà in grado di ricevere chiamate e notifiche ma non potrà leggere e inviare messaggi, il tutto per un breve periodo, dopodiché, trascorso il breve periodo, che WhatsApp quantifica in “alcune settimane”, non potrà più usare il proprio account WhatsApp perché sarà reso inutilizzabile.

Il succo è che WhatsApp darà un’ultima possibilità a coloro che non vogliono accettare i nuovi termini sulla privacy limitandone parzialmente l’account per qualche settimana dopo il 15 maggio, ma poi o accetteranno le modifiche introdotte oppure tanti saluti all’account, che non sarà più utilizzabile in nessuna sua parte.

La scelta, insomma, è abbastanza chiara, anche perché c’è poco da valutare: o si accettano i nuovi termini, secondo le condizioni dell’azienda, oppure tanti saluti WhatsApp entro qualche settimana dopo il 15 maggio. Il tempo per prendere una decisione c’è, anche se, come dicevamo, c’è ben poco da valutare.