La piattaforma Store Intelligence di Sensor Tower ha stilato la classifica completa dei primi 10 giochi per dispositivi mobili più scaricati in tutto il mondo a gennaio 2021.

Al primo posto si è piazzato Join Clash 3D di Supersonic Studios con 27 milioni di download. I paesi con il maggior numero di installazioni in questo periodo sono stati l’India con il 38,3% dei suoi download totali e l’Indonesia al 6,4%.

Among Us di InnerSloth cede il primo posto presidiato dallo scorso agosto rimanendo comunque il secondo gioco per smartphone più installato al mondo con 26 milioni di download. I paesi con il maggior numero di installazioni sono stati gli USA con il 15,5%, seguiti dal Brasile a circa l’8%. Sebbene le installazioni siano diminuite dal picco di circa 83 milioni registrato a settembre, il titolo rimane estremamente popolare.

DOP 2 e Sushi Roll 3D, entrambi di Say Games, e Project Makeover di Bubblegum Games hanno completato nell’ordine le prime cinque posizioni.

Project Makeover, che fonde il sottogenere Puzzle&Decorate con il tema Fashion, continua a crescere dopo il lancio globale di novembre. A gennaio il titolo ha generato 22,2 milioni di download a livello globale, con un aumento del 57% rispetto a dicembre. Il mese scorso il titolo ha anche raccolto 44,7 milioni di dollari dalle tasche dei giocatori.

Le stime di cui sopra includono i download da App Store e Google Play Store in tutto il mondo tra il 1° gennaio e il 31 gennaio 2021. Sensor Tower considera solo installazioni uniche e non conteggia le applicazioni Apple e Google preinstallate sui dispositivi.

Le stime Android non includono negozi di terze parti e le cifre rappresentano le installazioni aggregate di tutte le versioni dell’app, ad esempio Facebook e Facebook Lite.