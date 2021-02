Se siete soliti guardare molti video sull’applicazione mobile di YouTube, avrete sicuramente notato che non è possibile impostare una risoluzione superiore a quella del proprio smartphone. In realtà, come indicano diversi utenti su Reddit, sembra che Google abbia silenziosamente attivato la possibilità di spingersi oltre di fatto bypassando il limite finora disponibile.

Video 4K anche su display a 1080p

Innanzitutto ci teniamo a precisare che siamo riusciti a sfruttare la nuova modalità anche in redazione su Samsung Galaxy Note 9 – non proprio uno smartphone recente -, ma solo su alcuni video. È possibile, però, che i vostri smartphone non siano in grado di concedervi l’opportunità di spingervi oltre.

Non è del tutto impossibile che questa piccola ma ben accetta novità sia frutto di un bug di YouTube. In ogni caso, però, la possibilità di poter guardare contenuti video a risoluzione massima è un bel vantaggio. In uno dei thread di discussione di Reddit dove i vari utenti hanno scoperto la novità, si sottolinea che, anche su smartphone con display a bassa risoluzione, un video riprodotto a 2160p si presenta effettivamente meglio di uno a risoluzione 1080p. Inoltre, video ad alta risoluzione hanno un bitrate più alto, pertanto, è possibile notare meno artefatti video.

Fateci sapere se anche voi siete riusciti a guardare video 4K anche su device con display a bassa risoluzione.