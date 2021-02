Nelle scorse settimane si era parlato molto dei nuovi termini di servizio di WhatsApp, una novità che aveva attirato l’attenzione (e le critiche) di una grandissima fetta di utenti. La situazione era apparsa grave fin da subito, al punto da portare l’azienda dapprima a rassicurare gli utenti sulla condivisione dei dati con Facebook per poi comunicarne il rinvio di qualche mese.

Novità aggiornamento 2.21.4.13 WhatsApp Beta

Ebbene, l’aggiornamento 2.21.4.13 di WhatsApp Beta mostra le novità a cui il team di sviluppo dell’app di Facebook sta lavorando. Nella nuova splash screen di WhatsApp relativa alla comunicazione dei nuovi termini di sicurezza, è possibile notare come l’azienda stia lavorando per rendere i cambiamenti ancora più chiari andando anche a sottolineare alcuni aspetti piuttosto cari a chi teme una intromissione dell’azienda nei messaggi scambiati con i propri contatti.

Dallo screenshot relativo ai nuovi termini di servizio possiamo notare tre aree di grande importanza per l’azienda:

“Non possiamo leggere o ascoltare le tue conversazioni personali, essendo esse criptate end-to-end. Ciò non verrà mai cambiato”; “stiamo lavorando per rendere più semplice chattare con le aziende per porre domande e ricevere risposte più rapidamente. Chattare con le aziende è una scelta opzionale”; “è nostra responsabilità spiegare perché stiamo apportando questo cambiamento, per questo motivo stiamo fornendo maggiori informazioni”.

Dalla seconda schermata apprendiamo che il 15 maggio 2021 i nuovi termini di servizio saranno effettivi al 100% ma, come sottolinea l’azienda più volte, tutte le chat con le aziende saranno del tutto opzionali e ben etichettate. Ricordiamo, infine, che il fulcro dei cambiamenti dei termini di servizio d WhatsApp servono per informare gli utenti del modo in cui le aziende, utilizzando un apposito tool, potranno gestire i messaggi scambiati con gli utenti al fine di “migliorare l’esperienza su Facebook proponendo annunci pubblicitari mirati“.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento alla versione 2.21.4.13 di WhatsApp Beta è al momento in fase di rilascio per tutti gli utenti che sono iscritti al programma beta tramite il Play Store. In alternativa, però, l’ultima versione può essere scaricata e installata manualmente (come APK) scaricandola da questo link di APK Mirror.