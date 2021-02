Mancano ancora diversi mesi al lancio di Sony Xperia 1 III, smartphone Android di fascia alta che prenderà il posto di Sony Xperia 1 II, ma sono già diversi i rumor e i leak che in queste settimane ci hanno dato modo di delinearne i contorni. In queste ore, prendendo come spunto alcune informazioni pubblicate, un designer ha immaginato come potrebbe essere il design del nuovo device della compagnia giapponese.

Design simile e specifiche al top

Proprio come Sony Xperia 1 II, il modello Sony Xperia 1 III dovrebbe ruotare sulla grande qualità del display – ancora una volta indicato a risoluzione 4K con rapporto di forma a 21:9 -, le fotocamere e la presenza di un comparto audio di altissimo livello. Dal punto di vista del design vero e proprio gli ultimi rumor suggeriscono la presenza di sottilissime differenze fra il nuovo device e l’attuale top di gamma, possibilmente circoscritte a cornici frontali ancora più ottimizzate e sottili.

La configurazione della fotocamera posteriore dovrebbe andare incontro a qualche piccola novità con l’aggiunta di una lente ultra grandangolare e una lente zoom di fianco a quella grandangolare, ma purtroppo i rumor non svelano ulteriori dettagli sulla composizione dei sensori né sul tipo di zoom a cui si fa riferimento.

Sony dovrebbe inoltre aggiungere un tasto di scatto fisico sul lato dello smartphone, così come offrire di default una lunga lista di app per scattare foto e registrare video in modo professionale – come già avviene da qualche tempo. Dal punto di vista hardware è altamente probabile la presenza del processore Qualcomm Snapdragon 888, 8 GB di RAM e 256 GB di storage interno, così come il supporto alle reti 5G e Android 11.

Il prezzo di lancio, uno degli aspetti più importanti del device, è ancora avvolto nel mistero. Sony Xperia 1 II venne presentato sul mercato italiano al prezzo di 1199 euro, ma l’azienda potrebbe valutare un prezzo di listino leggermente inferiore (e quindi più aggressivo) per spingere le vendite e renderlo più appetibile contro mostri del calibro di Samsung Galaxy S21 e Xiaomi Mi 11 5G.