Il pagamento dell’abbonamento per YouTube attraverso il servizio principale e quello musicale consente di scaricare contenuti per un utilizzo in modalità offline e presto questa feature potrà essere sfruttata anche dagli utenti di YouTube TV su Android.

Dopo l’aggiornamento alla versione 5.06.2 di YouTube TV, infatti, all’apertura dell’app verrà visualizzata una notifica di sistema “Ricerca di download incompleti”, ossia un avviso molto simile a quelli mostrati dalle applicazioni YouTube e YouTube Music.

YouTube TV supporterà presto i download

Al momento la possibilità di scaricare programmi o film non è ancora disponibile ma questo nuovo avviso rappresenta senza dubbio una conferma che la funzionalità arriverà presto (purtroppo non vi sono informazioni su quando ciò avverrà) e che il supporto tecnico è già stato implementato nell’ultima versione dell’applicazione.

Stando a quanto è stato scoperto dallo staff di 9to5Google analizzando il codice della nuova versione di YouTube TV per Android, probabilmente gli sviluppatori di Google includeranno delle restrizioni sulla durata della disponibilità del contenuto in modalità offline e non è chiaro se tutti i contenuti della piattaforma potranno essere scaricati o se tale feature sarà riservata soltanto ad una parte di essi (magari sulla base dei relativi canali).

Tra le stringhe di codice che confermano l’imminente introduzione del supporto al funzionamento in modalità offline vi sono quelle relative all’avviso mostrato all’utente quando non ha una connessione ad Internet con il reindirizzamento ad una pagina di download, ove potrà visualizzare tutti i contenuti disponibili senza la necessità di consumare traffico dati. Quando si guarda un contenuto, dovrebbe apparire un pulsante di download con un’esperienza che dovrebbe essere simile a quella del client principale di YouTube.

La versione 5.06.2 di YouTube TV è già in fase di rilascio per gli utenti Android. Potete scaricare tale release dell’applicazione sia da APK Mirror (seguendo questo link) che dal Google Play Store attraverso il seguente badge: