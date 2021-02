In attesa della presentazione ufficiale da parte di Xiaomi della nuova generazione di Xiaomi Mi MIX, dalla community che ruota attorno al popolare produttore cinese arriva un concept che prova a immaginare come potrebbe essere lo smartphone in questione.

Pubblicato sul social Weibo dall’account Technology Circle, questo concept immagina il nuovo Xiaomi Mi MIX (chiamato MIX ALPHA P) come uno smartphone dotato di un display pieghevole e, al tempo stesso, arrotolabile.

La soluzione studiata dal designer permette di avere uno smartphone capace di adeguarsi alle diverse esigenze degli utenti ed a vari scenari di utilizzo, con la possibilità di piegare il display e di farlo scorrere: come risultati si hanno una versione “standard”, una estesa ed una compatta (piuttosto insolita per un telefono).

Xiaomi Mi MIX in questo nuovo concept ha un design accattivante

Basta dare un rapido sguardo alle seguenti immagini per apprezzare il design di questo concept, probabilmente difficile da implementare in un device destinato alla commercializzazione ma, senza dubbio, a dir poco futuristico.

Tra le principali feature di questo nuovo concept di Xiaomi Mi MIX troviamo una fotocamera integrata sotto il display (che presenta delle cornici ridotte ai minimi termini), una tripla fotocamera posteriore con allineamento verticale ed un’interfaccia utente appositamente sviluppata per sfruttare al massimo le potenzialità di questo speciale form factor.

Ricordiamo che il team di Xiaomi ha già confermato di avere in programma per il 2021 il lancio di un nuovo modello della gamma Mi MIX, device che potrebbe arrivare sul mercato con il nome di Xiaomi Mi MIX 4 ma difficilmente il produttore si spingerà dal punto di vista del design fino ai livelli di questo concept.

Qualche dettaglio sul possibile design di questo smartphone è emerso la scorsa settimana, quasi a conferma del fatto che il produttore cinese finalmente ha deciso di regalare agli appassionati di tale serie di device un nuovo modello.