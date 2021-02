State valutando l’idea di cambiare operatore ma non sapete verso quale compagnia telefonica indirizzarvi? L’offerta di oggi di Vodafone potrebbe spingervi a sottoscrivere un’offerta Vodafone Special in quanto, fino al prossimo 21 febbraio 2021, avrete in cambio un buono spesa da 30 euro.

Buono spesa da 30 euro

Per attivare l’offerta è molto semplice: basta cliccare sul link in calce alla news, selezionare l’operatore di provenienza dall’apposito menu a tendina e attivare una delle offerte proposto dell’operatore rosso. Prima di indicarvi quali sono i piani tariffari disponibili, ci teniamo a precisare che la promozione è disponibile esclusivamente online, che non è valida per gli utenti con partita IVA ed è esclusiva dei consumatori residenti (o domiciliati) in Italia.

Il premio, del valore complessivo di 30 euro, può essere richiesto come un solo buono da spendere per uno solo dei partner commerciali della promozione, oppure come buono da spendere per più partner; in questo caso l’importo da 30 euro sarà suddiviso in base al numero di buoni richiesti.

Indipendentemente dalla formula da voi richiesta, il buono sarà disponibile in formato digitale e potrà essere utilizzato nei supermercati Ali Aliper, Bennet, Carrefour, Conad, Despar, Iper, Maxidi, Megamark e Pam. Una volta attivata l’offerta con Vodafone, il cliente avrà tempo fino al 16 aprile 2021 per inviare la richiesta tramite il modulo online e attendere 3 giorni per ricevere il codice tramite email.

Le offerte Vodafone Special disponibili

L’iniziativa di Vodafone permette al nuovo cliente di scegliere fra una delle seguenti offerte:

Vodafone Special 100 Digital Edition , offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati a 9,99 euro al mese (con Smart Pay). L’offerta è disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO;

, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 100 GB di traffico dati a (con Smart Pay). L’offerta è disponibile per chi proviene da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri MVNO; Vodafone Special 50 Digital Edition , offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a 7 euro al mese . L’offerta è valida per chi proviene da Fastweb, PosteMobile e altri MVNO;

, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a . L’offerta è valida per chi proviene da Fastweb, PosteMobile e altri MVNO; Vodafone Special Unlimited , offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a 9,90 euro al mese . L’offerta è disponibile per chi proviene da Kena Mobile con costo di attivazione pari a 12,10 euro;

, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri fissi e mobile nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati a . L’offerta è disponibile per chi proviene da Kena Mobile con costo di attivazione pari a 12,10 euro; Vodafone Special Minuti 50 Giga, offre ogni mese minuti illimitati verso tutti i numeri nazioni e 50 GB di traffico dati a 9,90 euro al mese. L’offerta è disponibile per chi proviene da CoopVoce.

Clicca qui per attivare l’offerta Vodafone Special

