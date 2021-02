Redmi ha già confermato che la serie Note 10 debutterà in India il 4 marzo, ma oggi la società ha iniziato a rivelare quali saranno alcune delle funzionalità che caratterizzeranno questa gamma di smartphone.

In una pagina pubblicata su mi.com, l’azienda conferma la presenza di un chipset della serie Qualcomm Snapdragon accompagnato dallo slogan “Built for GAMING”, inoltre il teaser rivela che il display sarà perforato in posizione centrale, tuttavia non sappiamo se Redmi Note 10 e Note 10 Pro adotteranno lo stesso design.

Il tipo di schermo non è ancora confermato, ma la variante standard dovrebbe offrire un display LCD IPS con una frequenza di aggiornamento di 120Hz, mentre la variante Pro potrebbe sfoggiare un display AMOLED.

Redmi Note 10 offrirà molti miglioramenti

La serie Redmi Note 10 offrirà la protezione Gorilla Glass, ma il pannello posteriore potrebbe essere in plastica, e resistenza all’acqua e alla polvere di grado IP52.

Altre caratteristiche confermate riguardano l’audio in alta risoluzione, una migliore sensazione tattile e la ricarica rapida.

I dettagli riguardanti la fotocamera della gamma Redmi Note 10 non sono ancora confermati, ma alcuni rumor suggeriscono che una delle varianti potrebbe impiegare un sensore principale da 108 MP.

Altre caratteristiche attese includono le opzioni di colore bianco, verde o grigio, 4 oppure 6 GB di RAM con 64 GB di storage per la variante standard e 6 oppure 8 GB di RAM con 64 o 128 GB per la variante Pro che dovrebbe essere disponibile nei colori bronzo, blu e grigio.

