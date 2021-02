La funzionalità Single Take è stata introdotta per la prima volta sulla gamma Samsung Galaxy S20 e utilizza l’elaborazione intelligente per acquisire più immagini e video contemporaneamente e applicare automaticamente la post-elaborazione.

Samsung Galaxy S21 espande le capacità di Single Take con una durata da 5 a 15 secondi durante i quali registra video mentre cattura fino a dieci foto al secondo. Dopo aver catturato la scena, l’IA ne elabora il contenuto per fornire fino a dieci foto migliori e fino a quattro clip video.

Samsung Galaxy S21 trova le foto migliori e le elabora in un istante

Per trovare le foto migliori l’IA del nuovo top di gamma di Samsung analizza i contenuti per determinare quali miglioramenti applicare, che si tratti di persone e animali domestici, eventi live o paesaggi, mentre per i video l’IA analizza il filmato in base all’azione e allo scenario applicando l’effetto rallentatore quando c’è un’azione rapida, oppure altri effetti video come Boomerang, Reverse, Highlight e Scene Relighting (un video time-lapse di 24 ore).

Il motore estetico utilizza un deep learning addestrato utilizzando circa 300.000 immagini accuratamente selezionate da professionisti per valutare la chiarezza complessiva, la qualità dell’immagine, le espressioni facciali e altro ancora. Attraverso questo processo, l’IA elimina le immagini in cui gli occhi sono chiusi o il viso del soggetto è rivolto verso il basso.

Il motore di valutazione dell’inquadratura analizza un database di circa 100 milioni di foto per determinare quella migliore. Infine, per animali domestici e persone, la modalità Ritratto utilizza l’intelligenza artificiale per segmentare i soggetti dallo sfondo applicando sfocatura o altri effetti.

Single Take crea video condivisibili istantaneamente

Oltre alle foto e alla selezione dei filtri, Single Take utilizza più algoritmi per svolgere gran parte del lavoro pesante di modifica ed elaborazione dei video come farebbe un professionista.

L’algoritmo di acquisizione analizza la scena per produrre la migliore immagine in base alla luce disponibile, mentre l’algoritmo basato sulla consapevolezza umana identifica volti, espressioni, pose del corpo, inclinazione della testa facendo risaltare i soggetti rispetto allo sfondo.

L’IA del movimento rileva invece i momenti di massima azione in un video. Nel nuovo video Highlight, ad esempio, Single Take utilizza più algoritmi per scegliere i migliori momenti di foto e video in una scena e unirli in un video immediatamente condivisibile migliorato con filtri, transizioni e musica di sottofondo.

Oltre a video Highlight è anche possibile creare time-lapse straordinari con la funzione Scene Relighting che genera un video della scena che mostra la transizione completa della luce dalla mattina alla sera utilizzando una singola immagine.

