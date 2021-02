Il vostro caro e fidato tablet Android vi ha appena lasciato o siete alla ricerca di una soluzione per lavorare da casa, guardare contenuti su YouTube, giocare o studiare con un tablet scattante, bello da vedere e con un display ad altissima risoluzione? Se la risposta è affermativa, è forse il caso di prendere in considerazione l’acquisto di Samsung Galaxy Tab S7+, senza ombra di dubbio uno tra i miglior tablet Android attualmente presenti sul mercato.

Una offerta da non lasciarsi scappare

Infatti, seguendo il link in fondo alla pagina, potete acquistare il tablet di Samsung al prezzo di 838,94 euro e ottenere un ulteriore sconto di 200 euro tramite il programma Cashback di Samsung. Come fare per riscattare lo sconto da 200 euro per così portarsi a casa un tablet top di gamma ad appena 638,94 euro? La soluzione a questa domanda è piuttosto semplice: dopo aver acquistato il tablet Samsung al link di Amazon in calce alla news, è necessario registrare il terminale sul sito entro il 21 marzo 2021 per ricevere il rimborso da 200 euro. di Fate in fretta però, il Cashback Samsung resterà attivo fino al 28 febbraio 2021.

Vi ricordiamo, infine, che in questo nostro articolo potete scoprire tutti i dettagli sul Cashback di Samsung e su quali sono gli altri device dell’azienda a rientrare nel programma Cashback.

Acquista Samsung Galaxy Tab S7+ in offerta

Potrebbe interessarti anche: recensione Samsung Galaxy Tab S7+