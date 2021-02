Quasi un anno fa TiMi Studios di Tencent, il team responsabile anche di titoli di un certo calibro come Honor of Kings e Call of Duty: Mobile, presentava ufficialmente Pokémon Unite. Il gioco mobile, caratterizzato da meccaniche MOBA in un certo senso molto vicine a quelle proposte da giochi di un certo spesso come DOTA 2 o League of Legends, è rimasto in silenzio per quasi un anno.

La beta per Android arriverà a marzo

Oggi, però, il team di sviluppo ha rilasciato una nota che descrive gli avanzamenti dei lavori. Nei mesi scorsi il team si è occupato dello sviluppo ed implementazione di tanti nuovi Pokémon, così come nella correzione di bug e della pulizia dell’interfaccia grafica, mentre a partire dal mese di marzo sarà finalmente possibile partecipare alla beta di Pokémon Unite.

I fan dei Pokémon potranno così aiutare il team di sviluppo a correggere eventuali bug semplicemente giocando la beta, ma purtroppo solo se si è residenti in Canada. Gli altri prerequisiti per partecipare alla beta includono avere compiuto il sedicesimo anno di età e di non registrare o streamare i gameplay durante la fase di beta testing. Inoltre, come spesso capita nelle beta, tutti i progressi effettuati in game verranno completamente azzerati a conclusione della fase di test.

C’è molta attesa per il titolo, soprattutto per le meccaniche di gioco in cui un team di cinque giocatori si scontra di volta in volta con un altro team studiandone i punti deboli e seguendo specifiche strategie di attacco.

Per partecipare alla beta basta cliccare questo link del Play Store e registrarsi.