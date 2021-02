Google Fotocamera, una delle applicazioni più amate tra le tante realizzate dal colosso di Mountain View, negli ultimi tempi è stata sommersa sul Play Store da recensioni negative con 1 sola stella, con una valutazione complessiva che in poco più di un anno è scesa da 3,8 stelle a 3,3 stelle.

Ciò potrebbe indurre a ritenere che i problemi di Google Fotocamera riguardino anche altri modelli oltre a quelli della serie Google Pixel ma la pensa diversamente il team di Google, secondo cui l’aumento delle recensioni negative non è legato all’aspetto software ma a problemi di natura hardware.

Google Fotocamera continua a prendere voti negativi

Ricordiamo che nell’ultimo anno sono andate via via aumentando le segnalazioni di problemi con le fotocamere della serie Google Pixel 2 e Pixel 3 e pare che la natura del problema lamentato fosse proprio legata all’aspetto hardware (per alcuni utenti la fotocamera posteriore smette semplicemente di funzionare, visualizzando uno schermo nero quando l’app viene aperta o bloccandosi completamente).

Non è ancora chiaro quale sia la causa di tale problematica, in quanto alcuni ritengono che sia legata ad un aggiornamento mentre altri sospettano che possa trattarsi di un difetto hardware (ed il fatto che qualcuno riesca a risolverlo per un breve periodo di tempo dopo avere posizionato un magnete vicino al sensore fotografico fa sospettare che potrebbe essere realmente così).

La maggior parte delle segnalazioni che nominano un dispositivo fanno riferimento a Google Pixel 2, che sembra essere il più colpito da questo problema ma ci sono anche lamentele per i modelli delle serie Google Pixel 3, Pixel 3a e Pixel 4.

Il team di Google sembra brancolare nel buio, sostenendo che i problemi non hanno nulla a che vedere con l’app Google Fotocamera e che potrebbero essere legati a guasti hardware, magari causati dall’usura o da abusi (come danni fisici o cadute).

In sostanza, sulla base di queste premesse è difficile ipotizzare che a breve venga trovata una soluzione.

L’app Google Fotocamera è disponibile gratuitamente sul Google Play Store:

