Samsung è uno di quei produttori che, nonostante la crisi che da tempo ha ridimensionato il mercato dei tablet, ne continua a produrre di diversi tipi e qualità. Non dovrebbero perciò sorprendere gli ottimi risultati di vendite nel settore che, anche nell’ultimo trimestre del 2020 hanno mostrato numeri notevoli, da primo della classe.

Il dominio di Samsung sul mercato dei tablet

Dopo un terzo trimestre del 2020 in notevole crescita, seppur dietro Apple, Samsung si conferma essere il secondo produttore del mondo di tablet anche nell’ultimo trimestre dell’anno e nel 2020 intero.

Guardando tuttavia ai mercati singoli, emerge tuttavia che in Europa, nel Medio Oriente e in Africa, la società sudcoreana non ha rivali. Lo conferma IDC, secondo cui Samsung nel quarto trimestre del 2020 avrebbe totalizzato il 28,1% del mercato dei tablet vendendo oltre 4 milioni di tablet e oltrepassando Apple, ferma al 24,6%.

I motivi sono svariati, dalla riaccesa richiesta legata all’emergenza dovuta al COVID-19, ai prezzi più contenuti dei prodotti di fascia economica di Samsung rispetto ad Apple. Comunque, guardando al resto dei produttori, seguono, a distanza dai due colossi, Lenovo, Huawei e Microsoft. Ma ecco il rapporto completo con tutti i dati rilevati.