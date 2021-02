Se siete alla ricerca di un power bank che possa fornirvi il supporto necessario per affrontare con il vostro smartphone le giornate di lavoro o di svago senza la preoccupazione che la batteria vi abbandoni sul più bello, potreste trovare nei nuovi modelli lanciati da VARTA ciò che fa per voi.

Sono tre i power bank lanciati nelle ultime ore da questa azienda che si è fatta apprezzare negli anni per le sue soluzioni di ricarica e tutti possono contare su un corpo in alluminio che resiste agli urti ed un design curato.

VARTA lancia tre nuovi power bank di varie dimensioni

In particolare, i tre nuovi accessori di VARTA della serie Fast Energy possono contare su una capacità di 10.000 mAh, 15.000 mAh e 20.000 mAh e sono tutti dotati di ben 4 porte USB (due USB Quick Charge 3.0, una Micro USB e una USB Type-C Power Delivery), così da soddisfare le diverse esigenze degli utenti in termini di autonomia e scenari di utilizzo.

Tra le altre feature dei nuovi power bank di VARTA troviamo 4 LED bianchi (che consentono agli utenti di tenere sotto controllo il livello di carica e notare subito se la funzionalità Quick Charge 3.0 è attiva, in quanto si colorano di blu), il supporto alla ricarica rapida fino a 18 W e un cavo di ricarica USB Type-C da 50 cm incluso nella confezione di vendita.

Prezzi e disponibilità dei nuovi power bank

Per quanto riguarda i prezzi, si parte da 24,99 euro per il modello con capacità da 10.000 mAh e si arriva fino a 34,99 euro per il fratello maggiore (quello da 20.000 mAh).

I tre power bank di VARTA sono già disponibili su Amazon, anche se ad un prezzo più elevato (qui trovate la pagina dedicata) e presto dovrebbero arrivare anche nei negozi fisici che si occupano di questo tipo di accessori.

