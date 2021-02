Non è la prima volta che ci occupiamo di brevetti che parlano di particolari tecnologie per quanto riguarda le fotocamere selfie, ed in queste ore scopriamo che OPPO ha in mente qualcosa di decisamente singolare per i suoi smartphone. Lo scorso 28 gennaio 2021, infatti, il WIPO (World Intellectual Property Organization) pubblicava una richiesta di brevetto da parte di OPPO su un particolare smartphone caratterizzato da un sensore selfie in movimento.

Fotocamere selfie in movimento

Com’è possibile notare dalla GIF sottostante, l’idea dell’azienda cinese sarebbe quella di integrare un sensore selfie mobile subito sotto la capsula auricolare, all’interno di un apposito binario che consente alla lente di muoversi sull’asse orizzontale e su quasi l’intera larghezza del device.

Le 33 pagine del brevetto descrivono nel dettaglio il funzionamento del motorino incaricato della gestione del movimento del sensore, la cui posizione sarebbe inizialmente fissa e poi successivamente mobile in base agli input impartiti dall’utente. Questa funzionalità permetterebbe di scattare foto selfie da punti di vista assolutamente unici, oltre a riprendere i soggetti inquadrati sotto diversi angoli di visuale.

La documentazione fa inoltre riferimento al possibile utilizzo dello stesso meccanismo anche per la fotocamera principale posteriore, sebbene nel brevetto non ci sia traccia di come potrebbe funzionare dal vivo. Purtroppo, per quanto il brevetto faccia gola per la particolarità della feature sviluppata da OPPO, non ci è dato sapere se e quando questo smartphone con fotocamera selfie motorizzata verrà presentato sul mercato.

Cosa ne pensate di questo brevetto? Acquistereste un device OPPO munito di questa feature? Fatecelo sapere nei commenti qui in basso.