Era fine gennaio 2021 quando Google festeggiava l’arrivo della famiglia di prodotti Fitbit all’interno di Google Store, ed in queste ore si è finalmente passati ai fatti. Da quest’oggi, infatti, negli USA, gli utenti possono finalmente procedere all’acquisto di prodotti Fitbit direttamente tramite lo store ufficiale di Google. I prodotti disponibili, elencati qui in basso, sono gli stessi disponibili nello store ufficiale di Fitbit, sebbene alcuni accessori e prodotti Fitbit (cinturini, bilance smart, varianti cromatiche, il programma Fitbit Premium) non sembrino ancora trovare posto all’interno di Google Store.

Il Google Store abbraccia i device Fitbit

Ad oggi i device Fitbit presenti sullo store di Google sono:

I dispositivi a marchio Fitbit vengono così inseriti nella sezione alta dello store di Google, subito di fianco i termostati Nest, e anche nel menu superiore fra Google Stadia e i Pixelbook. Tutti i prodotti Fitbit disponibili vengono proposti allo stesso prezzo dello store Fitbit, ma ovviamente la disponibilità nello store Google offre vantaggi esclusivi come ad esempio la possibilità di acquistarli utilizzando lo stesso programma di finanziamento magari scelto per l’acquisto di un Google Pixel o un altro device.