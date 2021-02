Continuano ad aumentare in Rete le testimonianze di utenti che lamentano un fastidioso problema di consumo anomalo della batteria del proprio Google Pixel 5 di notte, quando lo smartphone è quasi inattivo.

In pratica, stando a quanto viene segnalato, i possessori del Google Phone di ultima generazione al risveglio la mattina trovano lo smartphone con una percentuale di carica sensibilmente più bassa rispetto a quella lasciata la sera prima e ciò anche se il device è rimasto inutilizzato per tutta la notte.

Il fastidioso problema di Google Pixel 5

Anche lo staff di Android Authority ha voluto fornire un proprio contributo alla vicenda, provando a vedere cosa succede con un Google Pixel 5 che appartiene ad un membro della redazione. Ebbene, un modello lasciato la notte con il 70% di carica è stato trovato al mattino, dopo sette ore e mezza, con il 52% di carica residua, ossia con un consumo del 18% e ciò anche se sono state chiuse tutte le applicazioni e ridotte al minimo le attività del device.

Il colosso di Mountain View è da tempo a conoscenza di tale problematica e già lo scorso dicembre il suo team di sviluppatori ha promesso il rilascio di un fix per risolverla ma, fino a questo momento, i vari update che si sono succeduti non hanno migliorato la situazione, aumentando (e non di poco) il livello di frustrazione di tanti utenti.

Stando a quanto è emerso, il problema di questo consumo anomalo della batteria durate il periodo di inutilizzo notturno non riguarda tutti i Google Pixel 5 e non è chiaro quanto sia diffuso (peraltro, potrebbe essere “aggirato” mettendo sotto carica il telefono durante la notte, così da ritrovarlo completamente carico al mattino). Ad ogni modo, un consumo anomalo durante i lunghi periodi di inutilizzo è un problema che va risolto, in quanto rende meno piacevole l’esperienza di utilizzo complessiva del device.

La speranza è che il team di Google possa finalmente implementare il tanto atteso fix con il prossimo aggiornamento. Staremo a vedere.

