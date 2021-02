Google Maps è senza dubbio uno dei servizi più amati tra i tanti offerti dal colosso di Mountain View, essendo divenuto quasi indispensabile in tutta una serie di situazioni grazie alle numerose funzionalità che offre.

Una delle più apprezzate è ovviamente quella che riguarda le indicazioni che l’app è in grado di fornire quando si chiede come raggiungere una destinazione: Google Maps, infatti, suggerisce il tragitto migliore (evidenziato in blu), fornendo anche delle soluzioni alternative.

Se si seleziona il tasto Avvia, l’applicazione mostra la posizione in cui si trova l’utente e il percorso da seguire con una linea blu che, tuttavia, in alcuni casi potrebbe scomparire: sono tanti, infatti, gli utenti Android che segnalano tale problema. Ma per fortuna ci potrebbe essere un rimedio.

Come far tornare il percorso blu di Google Maps su Android

Se anche a voi capita di “perdere” il percorso evidenziato in blu, potete provare a risolvere il problema andando nel menu delle Impostazioni dello smartphone Android, quindi entrando nella sezione dedicata alle applicazioni, ove andrà cercata l’app Google Maps, in modo da poter selezionare la voce Spazio archiviazione, Cache ed eliminare i dati.

Ricordiamo, inoltre, che per il corretto funzionamento dell’applicazione è necessario poter contare su una connessione alla rete che sia stabile e, allo stesso tempo, anche sufficientemente veloce e, per non incorrere in problemi, potrebbe essere utile scaricare preventivamente le mappe per un utilizzo in modalità offline.

Il problema potrebbe dipendere anche dall’eventuale attivazione sullo smartphone di ottimizzazioni per il risparmio energetico (a causa delle quali il corretto funzionamento di Google Maps potrebbe essere pregiudicato) ed è necessario che l’applicazione possa usare i dati in background senza alcuna limitazione (è possibile controllare nel menu delle Impostazioni, nella sezione Dati in background all’interno di App).

Se nonostante tutti questi accorgimenti ed un riavvio dello smartphone il problema dovesse persistere, potete sempre dalla sezione App disinstallare gli aggiornamenti di Google Maps per poi procedere al download della versione più recente dal Google Play Store: