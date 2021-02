Se siete alla ricerca di un tablet Android di fascia alta e avete puntato uno tra i Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+, abbiamo un buona notizia per voi: il colosso coreano, infatti, ha deciso di lanciare anche nel nostro Paese una variante cromatica ulteriore.

Stiamo parlando della versione Mystic Navy, che si caratterizza per una scocca in blu scuro mentre non vi sono differenze per quanto riguarda le altre principali feature di questa apprezzata (e particolarmente costosa) coppia di tablet del produttore coreano rispetto ai modelli già disponibili sul mercato.

Le caratteristiche di Samsung Galaxy Tab S7 e Tab S7+

Ricordiamo che parliamo di due dispositivi dotati di una scheda tecnica da urlo e che possono contare su un processore Qualcomm Snapdragon 865+, un display display LCD da 11 pollici con refresh rate a 120 Hz (Galaxy Tab S7) o Super AMOLED da 12,4 pollici con refresh rate a 120 Hz (Galaxy Tab S7 Plus), 6 GB di RAM, 128 GB di memoria integrata, una doppia fotocamera posteriore (con sensore primario da 13 megapixel, sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e flash LED), una fotocamera frontale da 8 megapixel, altoparlanti quadrupli AKG con supporto Dolby Atmos, una batteria da 8.000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 45 W (versione “base”) e una batteria da 10.090 mAh con supporto alla ricarica rapida da 45 W (versione “Plus”).

Nelle scorse settimane il team del colosso coreano ha anche dato il via al rilascio dell’aggiornamento che ha portato su questi due device l’interfaccia One UI 3 basata su Android 11, introducendo diverse interessanti novità.

Samsung Galaxy Tab S7 e Galaxy Tab S7+ in colorazione Mystic Navy in Italia saranno disponibili a partire dal 25 febbraio al prezzo rispettivamente di 749 euro e 949 euro nelle versioni solo WiFi (questo colore non sarà disponibile nelle varianti dei tablet dotate di connettività 4G e 5G).