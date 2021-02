Le indiscrezioni in merito allo smartphone da outdoor Samsung Galaxy XCover 5 circolano dallo scorso novembre, mentre gli ultimi leak risalgono a un paio di settimane fa.

Oggi Roland Quandt di WinFuture rivela tutte le specifiche di questo dispositivo prima del lancio ufficiale che dovrebbe avvenire molto presto.

Emergono specifiche e prezzo di Samsung Galaxy XCover 5

Secondo il tipster il successore di Samsung Galaxy XCover 4 offrirà un display LCD TFT HD+ da 5,3 pollici con una risoluzione di 1600 x 720 pixel circondato da cornici imponenti come la maggior parte dei rugged phone.

Il dispositivo sarà trainato dall’economico SoC Exynos 850, come Samsung Galaxy M12 recentemente annunciato, abbinato a 4 GB di RAM e 64 GB di memoria di archiviazione interna.

In contrasto con Samsung Galaxy Xcover Pro raffigurato nell’immagine di copertina, Galaxy XCover 5 potrà contare su un singolo sensore posteriore da 16 MP con apertura f/1.8 e una fotocamera frontale da 5 MP con apertura f/2.2.

Le altre specifiche trapelate parlano di uno slot per schede microSD, NFC, Samsung Pay, Samsung Knox e interfaccia One UI 3.x basata su Android 11.

Essendo uno smartphone da outdoor, Galaxy XCover 5 sarà dotato di certificazione miltare MIL-STD-810G e IP68 per la resistenza alla polvere e all’acqua e sarà alimentato da una batteria rimovibile da 3.000 mAh con ricarica rapida da 15 W.

Samsung dovrebbe lanciare il Galaxy XCover 5 molto presto, ma inizialmente sarebbe in vendita solo per le aziende e costerebbe meno di 300 euro in Europa.

