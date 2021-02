Gli ultimi due anni sono stati piuttosto duri per Huawei che, in seguito al ban commerciale subito dal governo degli Stati Uniti, si è trovata costretta all’impossibilità di collaborare con le aziende USA e ciò sia per quanto riguarda l’approvvigionamento delle componenti necessarie alla realizzazione dei suoi smartphone che per l’aspetto software.

E così Huawei ha dovuto cambiare completamente la propria strategia, rinunciando all’obiettivo di divenire in tempi brevi il principale produttore di smartphone al mondo e creando un proprio ecosistema di applicazioni e servizi che potesse sostituire quello offerto da Google.

In attesa di scoprire se il nuovo Presidente degli Stati Uniti confermerà le misure prese da Trump nei confronti di Huawei, il colosso cinese è consapevole di essersi trasformato in un’azienda che è ora molto più simile ad Apple che a Samsung o Google, con un maggiore controllo sia per quanto riguarda l’aspetto hardware dei propri telefoni che quello software.

Del resto, in passato il CEO di Huawei, Ren Zhengfei, non ha nascosto di avere in Apple una fonte d’ispirazione, ritenendo il colosso di Cupertino più avanti rispetto alla sua azienda.

Il CEO di Huawei si complimenta con Apple

Ma le lodi di Ren Zhengfei nei confronti di Apple si sono fatte molto più lusinghiere nelle ultime ore, in quanto il CEO di Huawei ha definito la serie iPhone 12 “i migliori telefoni 5G al Mondo“, complimentandosi con la qualità della tecnologia adottata dal colosso di Cupertino.

E, nel tessere le lodi di iPhone 12, Zhengfei ci tiene a sottolineare che parte dei risultati di iPhone 12 (capace di raggiungere la velocità in download di 1,82 Gbps) sono anche frutto della grande qualità delle infrastrutture di rete di Huawei (che copre importanti città come Berlino, Monaco, Madrid, Zurigo, Ginevra, Amsterdam, Vienna, Barcellona, Seul, Bangkok, Hong Kong e Riyadh).

Il CEO di Huawei si è anche complimentato con Apple per il suo predominio nel settore “high-end”, aggiungendo che molti utenti di dispositivi di fascia alta in Europa usano iPhone e precisando che il modo in cui questi telefoni funzionano sulle reti europee realizzate dal colosso cinese rappresenta una conferma che anche quest’ultimo sta andando piuttosto bene.

