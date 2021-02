Il mondo delle criptovalute continua ad essere utilizzando anche nei pagamenti quotidiani ed in queste ore BitPay, noto sistema di pagamenti tramite criptovalute, annuncia ufficialmente il supporto a Google Pay e Samsung Pay. Questo significa che, a partire dai prossimi mesi, gli utenti che utilizzano il servizio di pagamenti di Google o quello di Samsung, ad oggi i più utilizzati nel panorama Android, potranno completare le transizioni utilizzando le criptovalute.

Supporto in arrivo entro questo trimestre

Come viene rimarcato all’interno dell’annuncio ufficiale di BitPay, il supporto ai sopracitati sistemi di pagamento sarà unicamente disponibile per gli utenti residenti negli USA, i quali potranno utilizzare a piacimento tutte le criptovalute supportate da BitPay. Ad oggi con BitPay è possibile pagare transizioni in Bitcoin, Bitcoin Cash, Ether, Gemini Dollar, Paxos Standard e Binance USD.

Inoltre, la BitPay Card permette a tutti gli utenti di convertire i fondi in criptovalute in valuta tradizionale, per poi utilizzare la carta in tutti gli esercizi commerciali in cui sono accettati i pagamenti con carta di debito MasterCard.

Per quanto riguarda i tempi di entrata in vigore del supporto a Google Pay e Samsung Pay, l’azienda comunica che “il supporto è atteso per questo trimestre“, senza però indicare con precisione la data di entrata in vigore.