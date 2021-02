Sono in tanti ad attendere con impazienza il lancio di Samsung Galaxy A72, smartphone di fascia media che il produttore coreano dovrebbe presentare a breve con l’obiettivo di ritagliarsi un’importante fetta del segmento più competitivo del settore della telefonia.

Nelle scorse ore in Rete sono state pubblicate tante immagini rendering che ci mostrano quello che dovrebbe essere il design di Samsung Galaxy A72 in quattro diverse colorazioni.

Il design e le caratteristiche di Samsung Galaxy A72

Stando a quanto è emerso sino a questo momento, tra le principali feature del nuovo smartphone di fascia media di Samsung dovremmo trovare un display Super AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6 GB o 8 GB di RAM con rispettivamente 128 GB o 256 GB di memoria integrata (con possibilità di espansione grazie al supporto MicroSD), una scocca in materiali plastici resistente all’acqua (con certificazione IP67), il supporto alla connettività 5G, una batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W), l’interfaccia One UI 3.x basata su Android 11.

Per quanto riguarda il comparto fotografico, Samsung Galaxy A72 dovrebbe poter contare su una fotocamera frontale da 8 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, un teleobiettivo da 8 megapixel e uno macro da 2 megapixel).

Ecco la galleria di immagini con le quattro colorazioni:

Previous Next Fullscreen

Samsung potrebbe lanciare il suo nuovo smartphone di fascia media in Europa ad un prezzo tutto sommato piuttosto competitivo: 449 euro per la variante con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria e 509 euro per quella con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria integrata.

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali dal colosso coreano per scoprire quando Samsung Galaxy A72 sarà disponibile e se questi prezzi saranno confermati.

Leggi anche: la recensione di Samsung Galaxy A71