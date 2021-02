Xiaomi Mi 11 5G può contare sul processore più potente del momento, ossia Qualcomm Snapdragon 888 ma pure il suo predecessore, ossia Xiaomi Mi 10 (con CPU Qualcomm Snapdragon 865), potrebbe essere in grado di fare registrare prestazioni capaci di competere con i primi della classe anche nel 2021.

Ricordiamo che, in sede di presentazione del processore Qualcomm Snapdragon 888, il chipmaker ha reso noto che la sua GPU Adreno 660 è in grado di garantire un miglioramento delle prestazioni del 35% rispetto ad Adreno 650 (la GPU di Qualcomm Snapdragon 865) e del 10% per quanto riguarda il rendering grafico.

Che numeri per Xiaomi Mi 10 overclockato

Ebbene, lo staff di Chinese Media Lei Technology ha deciso di overclockare la GPU di Xiaomi Mi 10 per scoprire se è in grado di tenere testa a Xiaomi Mi 11 5G, usando l’applicazione KonaBess per i relativi test e, per i benchmark, AnTuTu, Geekbench e 3DMark.

In seguito all’overclock della GPU il punteggio di Xiaomi Mi 10 su AnTuTu è passato da 560.000 punti a 620.000 punti mentre i risultati relativi alla GPU sono saliti da 219.252 punti a 273.252 punti (Xiaomi Mi 11 5G fa registrare 301.076 punti). Con Geekbench 5 il dispositivo è arrivato a 4.282 (OpenCL) e 3.929 (Vulkan) mentre ha fatto registrare 4.995 nei test 3DMark (prima dell’overclock i risultati ottenuti sono stati 3.034 per OpenCL, 2.954 per Vulkan e 3.761 per 3DMark).

In pratica, in seguito all’overclock Xiaomi Mi 10 è riuscito a fare registrare un miglioramento del 30%, restando comunque ancora lontano da Xiaomi Mi 11 5G.

I tester hanno anche messo alla prova lo smartphone con alcuni giochi ad alta intensità grafica come Glory of Kings e Original God, notando in una sessione gaming di 15 minuti un aumento della capacità rendering fps di Xiaomi Mi 10, che ha fatto girare i titoli con meno scatti e in modo piuttosto stabile.

Xiaomi Mi 11 5G nei medesimi giochi, pur facendoli girare senza intoppi, pare abbia riscontrato alcuni problemi di riscaldamento, ciò probabilmente a causa della vecchia architettura della GPU Adreno 660.

