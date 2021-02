I consigli rappresentano uno dei punti di forza di Google TV, la nuova piattaforma lanciata dal colosso di Mountain View insieme a Google Chromecast con Google TV e a breve potrebbero essere ancora più utili grazie all’introduzione di un’attesa nuova funzionalità

Sin dal lancio, infatti, tanti utenti desiderano avere la possibilità di creare più profili sul dispositivo e con un prossimo aggiornamento il team di sviluppatori di Google TV potrebbe finalmente accontentarli, inserendo i profili per i bambini.

Su Google TV è in arrivo Profile Kids

Una conferma è arrivata da un dipendente di Google su Issue Tracker: il colosso di Mountain View ha in programma di implementare la feature Kids Profiles e ciò dovrebbe avvenire nel giro di un mese.

Stando a quanto è possibile apprendere, la funzionalità Kids Profiles può essere considerata come una sorta di “spazio sicuro” nel quale i bimbi hanno la possibilità di guardare la TV senza la necessità che vengano controllati dai genitori (che potranno stabilire quali applicazioni rendere disponibili durante la configurazione di un dispositivo Google TV).

Il sistema di baserà sull’utilizzo di un apposito PIN, che non consentirà ai bimbi di accedere all’interfaccia generale della piattaforma e, quindi, ai contenuti ritenuti non adatti alla visione.

Resta da capire fino a dove si spingerà il sistema ideato dal team di Google e se, per esempio, l’app di Netflix verrà avviata automaticamente in modalità bambini quando viene utilizzato il relativo profilo oppure se i consigli verranno adattati agli utenti più piccini (per passare poi a quelli “normali” quando si torna al profilo principale).

Al momento non è nemmeno chiaro quando questa nuova feature di Google TV sarà effettivamente messa a disposizione di tutti gli utenti e per saperne di più non ci resta altro da fare che attendere informazioni ufficiali da parte del colosso di Mountain View.