Questa domenica, 14 febbraio 2021, in occasione di San Valentino, Vodafone ha deciso che offrirà un regalo coi fiocchi a tutti i suoi clienti privati e consumer su rete mobile. Infatti, durante tutta la giornata di San Valentino, l’operatore rosso offrirà traffico dati illimitato da utilizzare fino a fine serata, senza costi aggiuntivi e senza passare attraverso un processo di attivazione e disattivazione.

Traffico dati illimitato per tutto il giorno

Scoccata la mezzanotte del 15 febbraio 2021, la promozione di Vodafone verrà automaticamente disattivata e tutti i clienti Vodafone torneranno ad utilizzare il bundle di traffico dati relativo al proprio piano tariffario. L’unico requisito obbligatorio necessario per poter ricevere ed utilizzare il traffico dati illimitato, è quello di avere ancora del credito residuo sulla propria SIM Vodafone.

Nel caso in cui il vostro traffico residuo fosse terminato e voleste sfruttare la giornata di San Valentino per navigare su internet magari per video chiamare i vostri cari, il nostro consiglio è di ricaricare immediatamente la vostra SIM tramite l’applicazione mobile My Vodafone (link per il download in calce alla news) oppure acquistando una ricarica al tabacchino.

Fateci sapere in che modo utilizzerete il grande regalo di Vodafone per questo San Valentino.

My Vodafone



