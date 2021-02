Spusu, operatore telefonico virtuale (MVNO) disponibile da pochi mesi in Italia su rete WINDTRE, è pronto ad un importante cambiamento riguardante la fatturazione. Come sapranno bene i clienti muniti di una SIM Spusu, fino ad oggi l’operatore virtuale proponeva offerte telefoniche caratterizzate dalla fatturazione a 30 giorni, cosa che era dichiarato sia nelle Condizioni Generali di Contratto, nella Carta dei Servizi e anche all’interno dell’applicazione mobile.

Arriva la fatturazione mensile

Fortunatamente, però, in queste ore diversi clienti stanno ricevendo comunicazione circa l’arrivo della fatturazione mensile. “Gentile cliente, la tua tariffa sta per diventare ancora migliore! Stiamo estendendo il periodo di fatturazione da 30 giorni a fatturazione mensile a partire dal prossimo rinnovo dell’offerta. Il tuo servizio clienti spusu“.

Il testo informativo ricevuto da alcuni clienti non lascia adito ad interpretazioni alternative: a seguito al successivo rinnovo della propria offerta Spusu, la fatturazione a 30 giorni verrà automaticamente rimpiazzata dalla fatturazione mensile. L’operatore mobile virtuale si poggia sulla rete WINDTRE ed offre ai propri clienti la possibilità di navigare in rete fino a 4G+ alla velocità massima in download a 300 Mbps e in upload a 50 Mbps.

Se non avete mai sentito parlare dell’operatore MVNO e siete curiosi di scoprire quali sono le offerte disponibili, all’interno della pagina delle offerte Spusu avete modo di valutare quella più adatta alle vostre necessità.

