Molto presto, almeno per i cittadini tedeschi, sarà possibile utilizzare la carta di identità elettronica memorizzata nel proprio smartphone per provare la propria identità, senza dover esibire quella fisica.

Lo afferma il Ministro degli Interni tedesco, secondo cui dal prossimo autunno in Germania sarà possibile utilizzare questo metodo per essere autenticati, anche online. Come accade anche nel nostro Paese, la carta di identità tedesca ha il formato di una carta di credito e richiede comunque un lettore per essere acquisita negli enti pubblici o provati che la richiedono.

Che si tratti di un nuovo conto bancario, l’acquisto di un veicolo o di un qualsiasi adempimento burocratico, basterà avere il proprio smartphone con sé, lasciando a casa il documento fisico. Sarà necessario un PIN, ma è probabile che si potranno utilizzare anche metodi di autenticazione biometrica, per “sbloccare” il documento e certificare la propria identità.

Dopo le tessere fedeltà e le carte di credito dunque, anche i documenti di identità sono pronti a finire nei nostri smartphone: ricordiamo infatti che Google sta sviluppando una funzione per memorizzare i dati della patente su un dispositivo mobile. In questo modo basterà avere sempre uno smartphone con sé per essere identificabili e pagare, dimenticando a casa portafogli più o meno voluminosi con carte di credito, bancomat e documenti di identificazione.

Lo stesso ministro, in separata sede, ha annunciato che il governo federale tedesco ha approvato un nuovo disegno di legge che renderà i dati generati dagli enti governativi “aperti”, nei limiti consentiti dalla legge, a imprese e privati, allo scopo di stimolare la realizzazione di nuove applicazioni.

Sperate che anche l’Italia permetta di portare la propria carta di identità nello smartphone o siete più tradizionalisti e preferite avere il documento fisico sempre con voi? Il box dei commenti è a vostra disposizione.