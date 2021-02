Dopo l’arrivo della barra di navigazione inferiore per il browser in-app all’interno dell’app Google, in queste ore iniziano a fare capolino alcune novità ancora una volta inerenti all’esperienza utente con il browser in-app.

Traduttore e leggi ad alta voce

Nelle ultime ore, come riportato dai colleghi di 9to5google, il pannello con i tre pallini del browser in-app dell’app Google abbraccia adesso due nuove feature: il traduttore e la funzione “leggi ad alta voce“. Partendo da quest’ultima, che ricalca la stessa offerta da Google Assistant, una volta attivata permette all’utente di ascoltare il contenuto di una pagina web. La UI si modifica di conseguenza evidenziando a schermo la parole lette, mentre i comandi permettono ad esempio di interrompere la lettura, portarla avanti o indietro, oppure di velocizzarnla.

Venendo invece alla traduzione del testo presente nella pagina visitata con il browser in-app, anche questa ricalca in pieno quella offerta ad esempio quando si traduce una pagina tramite Google Chrome su Android. In questo caso appare una piccola interfaccia nella porzione inferiore della UI in cui è possibile scegliere la lingua in cui tradurre la pagina web.

Entrambe le funzionalità sembrerebbero essere legate alla versione beta 12.4 dell’app Google, il cui APK può essere scaricato a questo link di APK Mirror.

L’autenticazione a due fattori si tinge di scuro

Se avete attivato l’autenticazione a due fattori sul vostro account Google, vi sarà certamente capito di dover confermare la vostra identità sullo smartphone prima di poter accedere a Gmail o ad un altro servizio dell’azienda che richiede l’accesso tramite password. In queste ore il colosso di Mountain View sembra avere finalmente iniziato il rollout della nuova UI per quanto riguarda il prompt di accesso, adesso con un design più moderno e informativo.

Infatti, com’è possibile notare dalle immagini soprastanti, oltre ad avere abbracciato la modalità scura, la UI di conferma di accesso presenta adesso un testo differente. Il logo di Google è stato posizionato nella porzione della finestra, con il testo “Stai cercando di accedere?” posto centralmente. Il resto delle informazioni rimangono le stesse, ma i tasti di input inferiori “No, non sono io” e “Sì” sono adesso accompagnati da due icone colorate ben visibili.