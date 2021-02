Oltre a riprogettare il browser dell’app Google, in questi giorni il colosso di Mountain View si sta occupando anche del suo servizio di streaming musicale.

Dal lancio del servizio una playlist personalizzata di YouTube Music mostra semplicemente la copertina dell’album del primo brano. Per offrire una migliore anteprima del contenuto di una playlist, YouTube Music sta introducendo una modifica che mostra una griglia di copertine degli album come immagine della playlist.

YouTube Music migliora le copertine delle playlist

Le copertine degli album appartengono ai primi quattro brani delle playlist create dall’utente, mentre quelle originali create dal servizio utilizzano ancora illustrazioni personalizzate.

Se tutte le tracce provengono dallo stesso album, la copertina verrà ripetuta in tutti e quattro i riquadri. Le raccolte di video non sono interessate, almeno per il momento.

Si tratta di una soluzione abbastanza convenzionale già adottata da servizi concorrenti come Spotify e Apple Music, tuttavia questo cambiamento è un po’ difficile da notare nella visualizzazione elenco, ma è apprezzabile in vari caroselli e sulla versione Web di YouTube Music.

Attualmente questa griglia di album per le playlist di YouTube Music è ampiamente implementata su Android, iOS e Web tramite un aggiornamento lato server. A seguire trovate il badge per aggiornare l’applicazione tramite il Play Store di Google.