Ad inizio anno vi avevamo parlato del fatto che il team di sviluppo di WhatsApp Beta fosse ancora impegnato nella realizzazione della funzione multi-device, ovvero quella in grado di permettere l’utilizzo dell’app su più dispositivi contemporaneamente.

Novità aggiornamento 2.21.30.16 WhatsApp Beta

Ebbene, in queste ore il client di WhatsApp Beta si aggiorna alla versione 2.21.30.16 dandoci modo di scoprire qualcosa in più sul funzionamento della feature che, lo ricordiamo, è una delle più attese dagli utenti e una delle mancanze più gravi dell’app rispetto agli altri competitor come Telegram. Secondo quanto riportato da WABetaInfo, il team di sviluppo sta definendo il funzionamento della funzione Log Out tramite cui un utente potrà dissociare un device secondario dal proprio account di WhatsApp – l’essenza stessa del supporto al multi-device.

L’opzione di Log Out, così com’è attualmente implementata nella beta di WhatsApp, rimpiazza la voce “Elimina account” presente all’interno delle impostazioni del proprio account WhatsApp. I test effettuati riportano inoltre che la feature è funzionante sia su WhatsApp che su WhatsApp Business.

Ecco come dovrebbe funzionare il supporto multi-device una volta rilasciato a tutti:

multi-device su WhatsApp Web: l’utente può utilizzare WhatsApp Web senza che lo smartphone principale sia connesso ad Internet;

multi-device su più dispositivi: l’utente può connettere fino ad un massimo di 4 dispositivi contemporaneamente al proprio account WhatsApp. Il limite imposto di 4 dispositivi potrebbe cambiare in futuro, e anche in questo caso non è necessario che il device principale sia connesso ad Internet.

Il video soprastante mostra parte del funzionamento della feature su un device iOS, ma è chiaro che la feature avrà un comportamento speculare anche sulla controparte Android.

Come aggiornare WhatsApp Beta

L’aggiornamento 2.21.30.16 di WhatsApp Beta è attualmente in rilascio sull’App Store per tutti gli utenti che sono iscritti al canale beta su TestFlight, e dovrebbe presto arrivare anche sulla controparte Android.