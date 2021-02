Le offerte speciali TIM di febbraio 2021: minuti, SMS, fino a 70 GB da 9,99 euro

TIM, uno dei maggiori operatori nazionali di telefonia fissa e mobile, mantiene attivabili le proprie offerte speciali (sempre per i clienti in target e attraverso vari canali) anche per il mese di febbraio 2021, giunto ormai quasi alla metà.

Tra le offerte che rimarranno disponibili all’attivazione fino a diverso avviso vale la pena ricordare la gamma TIM Wonder, le Special LE e Super LE, nonché TIM Special xTe.

Offerte TIM Wonder

Non inedite ma aggiornate verso la fine del mese di gennaio, le offerte della gamma TIM Wonder sono in totale tre e sono tutte in formato operator attack, ovvero possono essere attivate, direttamente online, esclusivamente dai clienti rientranti in target specifici.

Ecco le offerte in tutti i loro dettagli:

TIM Wonder – Attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, costa 9,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50GB – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload).

– Attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile e Lycamobile, costa e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e – di cui 6GB in Roaming UE – in 4G (fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload). TIM Wonder SIX – È attivabile dai clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full. Costa 9,99 euro al mese e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB (di cui 6GB anche in Roaming UE) di traffico dati sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload.

– È attivabile dai clienti provenienti da: Iliad, Fastweb, PosteMobile, CoopVoce, Tiscali, Digi Mobil, Spusu, Rabona Mobile, 1Mobile, Daily Telecom, WithU (Europe Energy), Green ICN, Intermatica, NTmobile, Noitel, NV Mobile, Optima Mobile, Plintron, BT Enia Mobile, BT Italia Full, Welcome Full. Costa e prevede minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali fissi e mobili, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e (di cui 6GB anche in Roaming UE) di traffico dati sotto rete 4G fino a 150 Mbps in download e 75 Mbps in upload. TIM Wonder Four – Attivabile dai clienti provenienti da Vodafone, WINDTRE, Very Mobile e Kena Mobile, costa 18,99 euro al mese e comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati in 4G (di cui 10GB anche in roaming UE).

In tutti i casi viene compreso gratuitamente il piano TIM Base e Chat (di norma costa 2 euro al mese) e al momento della consegna bisogna versare 25 euro al corriere per la nuova SIM con 20 euro di traffico incluso.

Per attivare una di queste offerte vi basta recarvi al link seguente e selezionare l’operatore di provenienza:

Attiva le offerte TIM Wonder

Offerte TIM Super LE e Special LE

Neppure le offerte TIM Super LE e Special LE sono inedite, ma sono comunque decisamente recenti, essendo state lanciate ufficialmente meno di un mese fa. Anche queste soluzioni sono di tipo operator attack e sono accomunate dal prezzo (9,99 euro al mese) e dal fatto di essere attivabili solo presso i negozi aderenti che abbiano le SIM TIM Limited Edition.

Ecco tutti i dettagli delle due offerte:

TIM Special Limited Edition è attivabile dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Come detto, costa 9,99 euro al mese e offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 70 GB (con formula 50 GB + 20 GB) di traffico dati 4G.

è attivabile dai clienti provenienti con portabilità da Iliad, PosteMobile (anche ESP), Spusu, 1Mobile, Daily Telecom, Optima Italia, Plintron Italia Full, Europe Energy (Withu), Green ICN, NV Mobile, Intermatica, NTMobile, Rabona (compreso il suo secondo brand), NoiTel, Enegan, DigiMobil e Plink. Come detto, costa 9,99 euro al mese e offre minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e (con formula 50 GB + 20 GB) di traffico dati 4G. TIM Super Limited Edition è attivabile dai clienti provenienti con portabilità da FastWeb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full. Al prezzo di 9,99 euro al mese, include minuti e SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati 4G.

Entrambe le offerte includono nel prezzo i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (che normalmente costano 1,59 euro al mese) e il piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese).

In nessuno dei due casi sono previsti costi di attivazione, ma la SIM costa 10 euro e sono richiesti 10 euro per la prima ricarica necessaria a coprire il primo rinnovo dell’offerta.

Offerta TIM Special xTe

Infine parliamo dell’offerta TIM Special xTe, un grande classico recentemente tornato nei negozi dell’operatore. L’offerta operator attack è attivabile dai clienti provenienti da ho. Mobile, Lycamobile e altri operatori virtuali (tranne Kena Mobile e Very Mobile).

L’offerta comprende minuti illimitati verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati in 4G (con velocità fino a 150 Mbps in download e fino a 75 Mbps in upload) al costo di 9,99 euro al mese con addebito su credito residuo. Il costo di attivazione previsto è di 12 euro, al quale vanno aggiunti 10 euro per la SIM ricaricabile TIM, salvo promozioni locali.

Va segnalato che l’offerta include nel prezzo i servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (che normalmente costano 1,59 euro al mese) e del piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese).

Offerte in teleselling e altro

Nessun cambiamento per le offerte in teleselling: presentate il mese scorso, eccole nei dettagli:

TIM Gold Go – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese . È disponibile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobile e operatori virtuali non sotto rete TIM (esclusi anche Very Mobile, ho. e Lycamobile).

– chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e di traffico dati al costo di . È disponibile per i clienti provenienti da Iliad, PosteMobile, Digi Mobile e operatori virtuali non sotto rete TIM (esclusi anche Very Mobile, ho. e Lycamobile). TIM Silver Go – chiamate senza limiti verso tutti i numeri nazionali, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 70 GB di traffico dati al costo di 9,99 euro al mese. È disponibile per i clienti provenienti da Fastweb Full, CoopVoce (anche ESP), Tiscali, BT Italia FULL MVNO, BT Enia Mobile e Welcome Full.

Accanto a queste due nuove proposte non va dimenticata l’offerta TIM Titanium, che è appetibile per un target diverso: i clienti provenienti da Vodafone, WindTre, Very Mobile, ho. e Lycamobile. Al costo di 9,99 euro al mese, TIM Titanium offre minuti illimitati, SMS senza limiti verso tutti i numeri nazionali e 50 GB di traffico dati.

Tutte e tre le offerte descritte sono accomunate anche dalla comprensione dei servizi di reperibilità Lo Sai e Chiama Ora di TIM (che normalmente costano 1,59 euro al mese) e del piano TIM Base e Chat (che di norma costa 2 euro al mese).

Oltre alle offerte già descritte, tramite il Servizio clienti 119 potrebbero essere proposte anche le:

TIM Young Senza Limiti : minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, chat, social e streaming musicale senza consumare giga, 60 GB di traffico dati internet in 5G, TIM Pay incluso e gratis e TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi a 14,99 euro al mese.

: minuti illimitati di chiamate verso tutti, SMS illimitati verso tutti, chat, social e streaming musicale senza consumare giga, 60 GB di traffico dati internet in 5G, TIM Pay incluso e gratis e TIMMUSIC Platinum incluso per 6 mesi a 14,99 euro al mese. TIM Special: minuti e SMS illimitati verso i numeri nazionali e 20 GB di traffico dati a 19,99 euro al mese per chi proviene da qualsiasi operatore.

In questi casi il costo della SIM a domicilio è di 25 euro con 20 euro di credito incluso, con costo di attivazione gratuito e primo mese da pagare in anticipo.