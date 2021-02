Nella giornata di ieri Polar, brand noto e apprezzato per i suoi wearable per sportivi ma soprattutto per i suoi cardiofrequenzimetri, ha presentato ufficialmente Verity Sense, un nuovo sensore HR pensato per adattarsi al monitoraggio di praticamente qualsiasi sport.

Allo stato attuale praticamente qualsiasi smartwatch o fitness tracker integra un sensore per il rilevamento del battito cardiaco, tuttavia i sensori da polso, a causa dei numerosi movimenti compiuti durante l’attività fisica, non sono sempre il massimo in termini di precisione.

Polar Verity Sense: si indossa ovunque

Questo discorso non vale per il nuovo Polar Verity Sense e non solo per via dell’avanzato sistema di lettura ottica a 6 LED progettato da Polar, ma anche perché può essere indossato ovunque indifferentemente.

Per quanto la fascia inclusa sia idealmente pensata per l’avambraccio o per il bicipite, nulla vieta di indossare il sensore alla gamba oppure ancora di staccarlo dalla fascia e indossarlo ad esempio sotto abiti aderenti o alla tempia grazie alla clip universale per occhialini da nuoto.

Basta unicamente assicurarsi che Polar Verity Sense aderisca bene alla pelle e che resti fermo durante lo svolgimento dell’attività.

Per tutti gli sport, anche senza smartphone

Potendo essere indossato a seconda della necessità, Polar Verity Sense può essere sfruttato per monitorare praticamente qualsiasi sport. Nella modalità nuoto, ad esempio, permette di tenere traccia di frequenza cardiaca, distanza e frequenza della bracciata in piscina.

La flessibilità di utilizzo di questo device si spinge anche oltre: se da una parte la connettività Bluetooth e ANT+ permette di collegare il sensore HR a smartphone, sportwatch, bike computer e persino attrezzatura da palestra, con un raggio di trasmissione fino a 150 metri, per monitorare l’allenamento in tempo reale; dall’altra Polar Verity Sense dispone anche di una memoria interna (16 MB, sufficienti per circa 600 ore di allenamento), che gli permette di funzionare in assenza dello smartphone, scaricando poi i dati registrati tramite Polar Flow.

Non manca la possibilità di sincronizzare automaticamente i dati di allenamento con altre app, come Strava e TrainingPeaks. Infine, Polar Verity Sense è resistente all’acqua fino a 50 metri e il produttore dichiara fino a 20 ore di allenamento con una sola ricarica.

Prezzo e disponibilità in Italia

Previous Next Fullscreen

Polar Verity Sense è disponibile all’acquisto sul mercato italiano al prezzo di listino di 89,90 euro e lo trovate già disponibile sul sito ufficiale a questo link.