Nelle scorse ore in Rete sono apparse le presunte immagini rendering di tre nuovi smartphone che dovrebbero essere presto lanciati sul mercato: stiamo parlando di OnePlus 9 Pro, Motorola Moto G30 e Motorola Moto E7 Power.

Ecco OnePlus 9 Pro con la sua super fotocamera

Iniziando da OnePlus 9 Pro, Ben Geskin ha pubblicato su Twitter un’immagine rendering basata sugli ultimi leak e che ci offre la possibilità di ammirare quello che dovrebbe essere il design del nuovo smartphone di punta di OnePlus.

In particolare, a caratterizzare il device dovremmo trovare frontalmente un ampio display con i bordi curvati, un foro per la fotocamera frontale e le cornici superiore ed inferiore ridotte ai minimi termini mentre sulla parte posteriore, nell’angolo in alto a sinistra, dovrebbe trovare spazio un modulo fotografico composto da quattro sensori e con il logo HASSELBLAD.

Ed è proprio quest’ultimo l’aspetto che suscita tanta curiosità tra appassionati e addetti ai lavori. La collaborazione tra OnePlus e Hasselblad cosa potrà garantire in termini di esperienza di utilizzo della fotocamera e qualità?

Per la presentazione ufficiale di OnePlus 9 Pro ci sarà da attendere fino al prossimo mese.

Nuove anticipazioni su Motorola Moto G30 e Moto E7 Power

Tra gli smartphone che Motorola si prepara a lanciare uno dei più attesi è Motorola Moto G30, nuova generazione della popolare gamma di device di fascia media dell’azienda.

Tra le sue feature non dovrebbero mancare un display da 6,5 pollici con risoluzione HD+ e notch a goccia, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, accompagnato da uno ultra grandangolare da 8 megapixel, uno macro da 2 megapixel e uno di profondità da 2 megapixel) e un sensore per il riconoscimento delle impronte digitali sul retro.

Sotto la scocca dovremmo trovare un processore Qualcomm Snapdragon 662, 4 GB o 6 GB di RAM, 64 GB o 128 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh.

Sempre nelle scorse ore sono state pubblicate le immagini rendering di Motorola Moto E7 Power, smartphone che dovrebbe poter contare su un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione HD+, un processore MediaTek Helio G25, 4 GB di RAM, 64 GB di memoria integrata e una batteria da 5.000 mAh.

La sua fotocamera posteriore dovrebbe vantare un sensore primario da 13 megapixel e uno macro da 2 megapixel.

Motorola Moto G30 in Europa dovrebbe essere lanciato a circa 180 euro mentre Motorola Moto E7 Power a 150 euro. Staremo a vedere.